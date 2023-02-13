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Новый кадетский корпус Следственного комитета в Петергофе достроят к концу лета

Общество
Новый кадетский корпус Следственного комитета в Петергофе достроят к концу лета

Сроки завершения строительно-монтажных работ на территории будущего кадетского корпуса Следственного комитета России в Петергофе обозначил руководитель проекта филиала Военно-строительной компании Александр Гозный.

Гозный отметил, что отделочные работы в зданиях кадетского корпуса начнутся в апреле. Параллельно будет разрабатываться дизайн-проект всех помещений. После его утверждения стартует закупка необходимой мебели.

«Уже первого сентября дети должны сесть за парты в новом комплексе города Петергофа», — сказал Гозный в разговоре с «Петербургским дневником».

Напомним, долгое время территория бывшего военного госпиталя, где сейчас ведутся работы, была заброшена. Теперь она находится в собственности СК.
Александр Гозный следственный комитет петергоф
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