Новый кадетский корпус Следственного комитета в Петергофе достроят к концу лета

Сроки завершения строительно-монтажных работ на территории будущего кадетского корпуса Следственного комитета России в Петергофе обозначил руководитель проекта филиала Военно-строительной компании Александр Гозный.
Гозный отметил, что отделочные работы в зданиях кадетского корпуса начнутся в апреле. Параллельно будет разрабатываться дизайн-проект всех помещений. После его утверждения стартует закупка необходимой мебели.
«Уже первого сентября дети должны сесть за парты в новом комплексе города Петергофа», — сказал Гозный в разговоре с «Петербургским дневником».
Напомним, долгое время территория бывшего военного госпиталя, где сейчас ведутся работы, была заброшена. Теперь она находится в собственности СК.