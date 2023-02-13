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Депутат Тарасенко рассказал, какими правами обладают беременные сотрудницы в России

Общество
Депутат Тарасенко рассказал, какими правами обладают беременные сотрудницы в России

Трудовые права женщин, готовящихся стать матерями, в России надежно защищены. Об этом заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко. Он рассказал, какими правами и преференциями обладают беременные.

Парламентарий подчеркнул, что в 2023 году увеличилась максимальная сумма пособий по беременности и родам. Декретные выплаты беременные сотрудницы получают во время декретного отпуска. Пособие назначается на период за 70 дней до родов и 70 дней после родов, передает издание «Парламентская газета».

Будущих мам также запрещается увольнять с работы, за исключением случаев, связанных с ликвидацией организации. Также в России запрещено отказывать беременным женщинам в трудоустройстве по мотивам, связанным с наличием детей или беременностью. Наконец, работодатель обязан перевести беременную сотрудницу на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных факторов, в случае наличия заключения.
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