Депутат Тарасенко рассказал, какими правами обладают беременные сотрудницы в России

Будущих мам также запрещается увольнять с работы, за исключением случаев, связанных с ликвидацией организации. Также в России запрещено отказывать беременным женщинам в трудоустройстве по мотивам, связанным с наличием детей или беременностью. Наконец, работодатель обязан перевести беременную сотрудницу на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных факторов, в случае наличия заключения.