Главу челябинского курорта судят за гибель ребенка

В отношении бывшей главы термального курорта в Челябинской области направлено уголовное дело в суд. 23 февраля в бассейне комплекса обнаружили тело несовершеннолетней девочки, волосы которой, по предварительной версии, засосало в слив воды и она не смогла вынырнуть.
Позже суд приостановил работу термального комплекса, а прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора курорта. Следствие выявило несоответствие стандартам качества установки предохранительной системы в отверстии слива, куда поступает аэрированная вода.
К причинам гибели ребенка также относят недостаточную квалификацию и неорганизованность спасателей. Также было заявлено об отсутствии на объекте постоянного дежурства медиков.