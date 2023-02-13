Главу челябинского курорта судят за гибель ребенка

В отношении бывшей главы термального курорта в Челябинской области направлено уголовное дело в суд. 23 февраля в бассейне комплекса обнаружили тело несовершеннолетней девочки, волосы которой, по предварительной версии, засосало в слив воды и она не смогла вынырнуть.