Его первая остановка была в Соединенном Королевстве. Там его хорошо приняли сначала лично король Карл III, он же Чарльз, а потом и парламент. При встрече с главой британского правительства Риши Сунаком Зеленский не постеснялся продемонстрировать боевой шлем так называемого звездного пилота, который, по его утверждениям, сбил много русских. Публика была в восторге. Но сразу после этого, Зеленский попросил у британцев самолеты F-16, чтобы еще больше русских было подстрелено.