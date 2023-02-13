«Шоу должно продолжаться»: как Зеленский поехал лично просить оружие у Запада

Зеленский отлично сыграл свою роль во время короткого тура по Европе. Считает нидерландский журналист Соня ван ден Энде.
Как она отметила в своей авторской колонке для ФАН, европейские лидеры вновь продемонстрировали все свое лицемерие. Евросоюз встретил украинского лидера, как героя, но отделался лишь пустыми обещаниями.
Как президент Украины снова клянчил оружие у европейских лидеров. Колонка Сони ван ден Энд.
Президент Украины на прошлой неделе совершил неожиданный визит в Евросоюз, где встретился с главами стран, которые якобы оказывают всяческую поддержку в его борьбе с «плохими» русскими. Однако успех этого мероприятия достаточно сомнителен, поскольку даже личное присутствие Зеленского не приблизит шансы Киева получить новое вооружение.
Его первая остановка была в Соединенном Королевстве. Там его хорошо приняли сначала лично король Карл III, он же Чарльз, а потом и парламент. При встрече с главой британского правительства Риши Сунаком Зеленский не постеснялся продемонстрировать боевой шлем так называемого звездного пилота, который, по его утверждениям, сбил много русских. Публика была в восторге. Но сразу после этого, Зеленский попросил у британцев самолеты F-16, чтобы еще больше русских было подстрелено.
Затем он продолжил свое короткое путешествие по Европе и отправился во Францию, где встретился с президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. После довольно забавного момента, когда последний сначала случайно встал у Украинского флага, но потом под смех толпы все-таки нашел свое место и встал у нужной стойки, каждый из спикеров взял слово. Все трое говорили о том, что в Европе должен наступить мир, а Украина должна победить.
И, наконец, последним пунктом назначения стал Брюссель. Там президента встретила его самая большая фанатка, которой больше подошло бы слово «групи», глава Евросоюза Урсула фон дер Ляйен.
Тут стоит пояснить, кто такие групи. Это слэнговое слово, обозначающее некую поклонницу, которая следует за своим кумиром по всему миру или посещает как можно больше его публичных выступлений. Этот термин обычно используется по отношению к молодым женщинам, которые преследует исполнителя с одной только целью — вступить с ним в половую связь.
В столице Евросоюза главу незалежной приветствовали как героя, стоя и с овациями. И надо сказать, он просто отлично вписался в эту роль, с этим его низким хриплым голосом и военной формой. Как и полагается, он естественно снова начал выпрашивать оружия, самолетов и новой военной техники. При этом не забыв опять упомянуть, как сильно Украина хочет вступить в ЕС.
Кроме проведенных встреч, Зеленский дал интервью немецкому журналу Der Spiegel. В нем он напомнил, что Минские соглашения не могли быть выполнены. Украинский лидер рассказал, как после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, он вернулся на Украину и проехался по востоку страны, увидел все своими глазами и понял, что выполнение соглашений невозможно.
Он потребовал вывода с линии соприкосновения русских военных, которых в тот момент там не было. Но на ответные требования, сказал, что на отвод украинских войск уйдет 20 лет. Поэтому условия выполнить он не мог.
На самом деле, если подумать, вся встреча с Минскими соглашениями была нужна только для одного — показать необходимость оружия для Украины, чтобы ее сильная армия могла противостоять русским.
Зеленский не первый мировой лидер, который говорит подобные вещи. До него такие же заявления делали Порошенко, Мерекель и Макрон. Из этого становится ясно — нельзя воспринимать всерьез все, что говорят западные правители. Все это не больше, чем обычное представление, шоу наподобие Голливуда. Все они лгут и обманывают.