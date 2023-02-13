Аналитик Багманов: поводов для масштабного ослабления рубля нет

Аналитик издания «Экономика сегодня» Александр Багманов рассказал о текущей ситуации на рынке: нефть, золото, рубль и доллар.
Нефть
Сегодня ситуация на рынке следующая: по итогам пятницы цены на нефть закрылись ростом в 2,7% и поднялись с отметки 84,20 в район отметки 86,50 долларов за баррель. Сегодня цены несколько корректируются, опускаются к уровню 85,50. Позитивными новостями для цен на нефть стали сообщения вице-премьера Александра Новака, который заявил, что Россия добровольно с марта снижает уровень добычи на 500 тысяч баррелей в сутки.
Это вызвано как раз-таки введенными эмбарго и потолком цен на российскую нефть и нефтепродукты. На этом фоне Россия пока снижает объем добычи. С другой стороны, в пятницу выходили данные по индексу цен производителей в Китае. В январе в годовом выражении они показали снижение 8,4%, хотя ожидалось снижение на половину процента. И это говорит пока о том, что производственная активность Китая остается невысокой.
Также выходили данные по буровой активности в США. Сведения показали увеличение активности буровых установок на 10 единиц, до 609 установок, что опять-таки может привести к увеличению предложения нефти. Это негативно для данного топлива.
В воскресенье еще появились новости, что порт в Турции, который пострадал от землетрясения, полностью возобновил свою работу. Отгрузка нефти из порта возобновилась.
В целом мы ожидаем, что цены на нефть будут чувствовать себя неплохо. В центре внимания на этой неделе будут отсчеты ОПЕК и завтрашние данные по инфляции в США. До конца февраля ожидается рост цен нефти до 90 долларов за баррель.
Золото
По итогам пятницы золото закрылось с небольшим ростом примерно на 0,2%. Торговали выше отметки 1860-1865. Золото, собственно, ждет сейчас данных по инфляции в США. В целом прогноз участников рынка такой: ФРС будет на ближайших заседаниях поднимать ставку на 25 базисных пункта.
Рубль
По итогам пятницы рубль закрылся снижением на 0,5%. Доллар подрос с отметки 73 в район отметки 73,40. Постепенное ослабление рубля продолжается.
Основное событие пятницы — это решение ЦБ по процентной ставке. Ее оставили без изменений на уровне 7,5%. При этом риторика была жесткой. Банк России отмечает, что растут расходы, дефицит бюджета достаточно серьезный. Прогнозы по ВВП на 2023 год улучшили. Ранее ЦБ ожидал, что падение ВВП составит от 1 до 4%, сейчас прогнозирует — в диапазоне от -1 до +1%. При этом пока основным фактором ослабления рубля является снижение экспорта и снижение профицита счета текущих операций.
В целом мы ждем, что рубль пока будут торговать в диапазоне от 70 до 75 за доллар. Но для более масштабного ослабления пока что поводов нет.