Аналитик Багманов: поводов для масштабного ослабления рубля нет

Это вызвано как раз-таки введенными эмбарго и потолком цен на российскую нефть и нефтепродукты. На этом фоне Россия пока снижает объем добычи. С другой стороны, в пятницу выходили данные по индексу цен производителей в Китае. В январе в годовом выражении они показали снижение 8,4%, хотя ожидалось снижение на половину процента. И это говорит пока о том, что производственная активность Китая остается невысокой.