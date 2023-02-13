Аферисты обманули жительницу Армавира на 700 тысяч рублей

Начальник отдела уголовного розыска ОМВД России по Армавиру Николай Зосимов прояснил ситуацию.
По словам Зосимова, в полицию обратилась жительница Армавира. Она призналась, что поверила звонившему неизвестному мужчине, представившемуся сотрудником банка. Он убедил ее во избежание потери своих средств перевести деньги на безопасный счет, сообщает Gorodarmavir.ru.
Доверчивая женщина послушно перечислила 500 тысяч рублей. Это произошло в прошлом году, а в этом году она аналогичным образом попалась на ту же удочку, перечислив мошенникам еще 200 тысяч рублей. Для этого она взяла кредит.