Певец SHAMAN выступил в Геническе Херсонской области

Исполнитель нашумевших хитов «Я русский» и «Встанем» певец SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, выступил на концерте в городе Геническе Херсонской области.
Свое выступление 31-летний певец, композитор и автор песен начал с трека под названием «Спасибо». Прозвучала для зрителей и его песня «Улетай». Исполняя ее, SHAMAN спустился в зрительный зал и протянул микрофон поклонникам.
Двум зрительницам удалось спеть припев музыкальной композиции вместе с кумиром. Их исполнением своей песни SHAMAN остался доволен: певец дважды показал одобрительный жест с поднятым большим пальцем.
Ранее уполномоченный по защите прав детей в Татарстане Ирина Волынец предложила заменить наставников детского «Гoлоса» на SHAMAN и певицу Викторию Черенцову.