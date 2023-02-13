Прокуратура Самарской области заинтересовалась инцидентом в школе Тольятти

Сотрудники прокуратуры Самарской области проводят проверку в связи с информацией об издевательствах учителя над учеников.
По данным ведомства, в соцсетях появился видеоролик, на котором можно рассмотреть, как учитель школы №62 в Тольятти заставляет ученика съесть бумагу. Жители Тольятти с возмущением обсуждают скандальный инцидент в соцсетях, сообщает samara.kp.ru.
В связи с этим региональная прокуратура инициировала проведение проверки ситуации в упомянутой школе. Планируется дать оценку правомерности действий педагога. Исходя из результатов, будут приняты меры прокурорского реагирования.