Прокуратура Самарской области заинтересовалась инцидентом в школе Тольятти

По данным ведомства, в соцсетях появился видеоролик, на котором можно рассмотреть, как учитель школы №62 в Тольятти заставляет ученика съесть бумагу. Жители Тольятти с возмущением обсуждают скандальный инцидент в соцсетях, сообщает samara.kp.ru.