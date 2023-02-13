Bloomberg: Запад давит на Вену из-за решения выдавать визы российским политикам

Лидеры Запада оказывают давление на Вену из-за ее намерений относительно российских политических деятелей, которые оказались под ограничительными мерами Европы. Такой информацией поделились журналисты Bloomberg.
Как пишут авторы издания, ряд западных стран выступили против того, чтобы австрийское руководство выдавало визы парламентариям из Москвы для участия в заседании Организации по безопасности и сотрудничеству. Среди тех, кто осудил Вену, были политики из Парижа, Оттавы, Лондона, Киева и Варшавы.
«Российским парламентариям не место в институте, призванном содействовать искреннему диалогу», — говорится в письме.
Ранее МИД Австрии призвал Евросоюз не рушить площадки для диалога с Москвой. Об этом пишет Национальная служба новостей.