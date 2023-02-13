Bloomberg: Запад давит на Вену из-за решения выдавать визы российским политикам

Как пишут авторы издания, ряд западных стран выступили против того, чтобы австрийское руководство выдавало визы парламентариям из Москвы для участия в заседании Организации по безопасности и сотрудничеству. Среди тех, кто осудил Вену, были политики из Парижа, Оттавы, Лондона, Киева и Варшавы.