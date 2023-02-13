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Власти Нижегородской области ввели отсрочку по арендной плате за имущество для бойцов СВО

Общество
Власти Нижегородской области ввели отсрочку по арендной плате за имущество для бойцов СВО

Отсрочка оплаты аренды за недвижимое имущество и земельные участки, находящиеся в госсобственности, а также на неразграниченных территориях, установили в Нижегородской области для участников спецоперации. Об этом заявили в пресс-службе правительства.

Как пишет ИА «Время Н», также отсрочку предоставят по платежам за возмещение расходов на социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру. Соответствующий указ правительства Нижегородской области №128 подписали 9 февраля текущего года.

В реестр получателей отсрочки включили мобилизованных, добровольцев и тех, кто входит в круг их наследников первой и второй очереди. Данная отсрочка вводится на период прохождения службы или оказания добровольной помощи в выполнении задач ВС РФ. Минимальное время отсрочки – с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года. Если период прохождения службы заканчивается позже 31 марта, то гражданин имеет право продлить действие отсрочки.
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