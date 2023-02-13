Власти Нижегородской области ввели отсрочку по арендной плате за имущество для бойцов СВО

В реестр получателей отсрочки включили мобилизованных, добровольцев и тех, кто входит в круг их наследников первой и второй очереди. Данная отсрочка вводится на период прохождения службы или оказания добровольной помощи в выполнении задач ВС РФ. Минимальное время отсрочки – с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года. Если период прохождения службы заканчивается позже 31 марта, то гражданин имеет право продлить действие отсрочки.