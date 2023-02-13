Психолог Сулим объяснила, как появляется ложная коллективная память

Ложная коллективная память, которую еще называют эффектом Манделы, формируется из-за ассоциаций с какими-либо другими предметами и воспоминаниями, заявила психолог Софья Сулим.
В разговоре с РИАМО Сулим в качестве примера привела монокль, который будто бы наличествует на лице персонажа из «Монополии». По словам психолога, в действительности его не было. В этом случае монокль запомнился зрителям из-за эффекта Манделы.
Эксперт напомнила, что люди обучены запоминать ассоциации и образы. Когда о каком-либо явлении долго говорят, появляется его коллективный образ, к которому каждый присоединяет свои ассоциации, пояснила Сулим.