В Иркутске женщина пришла навестить мужа в больницу и убила его ножом

Следователи считают, что к убийству может быть причастна супруга пенсионера. Она пришла навестить его и нанесла мужчине несколько ножевых ранений, отчего тот скончался на месте. Затем женщина попыталась покончить с собой, ее экстренно доставили в больницу. Расследование продолжается.