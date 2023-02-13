В Иркутске женщина пришла навестить мужа в больницу и убила его ножом

Иркутские следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения тела мужчины с признаками насильственной смерти в медицинском учреждении.
Как сообщили в региональном управлении СК России, 11 февраля в палате травматологического отделения городской клинической больницы было найдено тело 76-летнего мужчины. При осмотре стражи порядка зафиксировали признаки криминала.
Следователи считают, что к убийству может быть причастна супруга пенсионера. Она пришла навестить его и нанесла мужчине несколько ножевых ранений, отчего тот скончался на месте. Затем женщина попыталась покончить с собой, ее экстренно доставили в больницу. Расследование продолжается.