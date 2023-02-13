Волонтера Красного Креста задержали в Киеве по подозрению в сотрудничестве с Россией

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Киеве волонтера украинского представительства Международного комитета Красного Креста (МККК), подозреваемого в сотрудничестве с Россией. Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал СБУ.