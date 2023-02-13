Волонтера Красного Креста задержали в Киеве по подозрению в сотрудничестве с Россией

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Киеве волонтера украинского представительства Международного комитета Красного Креста (МККК), подозреваемого в сотрудничестве с Россией. Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
По словам представителей ведомства, в руках украинских силовиков оказался бывший руководитель сектора, созданного «захватчиками управления Пенсионного фонда ЛНР в Новопсковском районе». Сотрудники СБУ подчеркнули, что мужчина якобы «скрытно прибыл в столицу, где пытался «легализоваться» под видом волонтера местного представительства «Общества Красного Креста Украины».
Правоохранители добавили, что затем задержанный планировал покинуть страну под видом участника международного волонтерского движения. Суд уже избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.