Дипломат Алипов оценил развитие торговых отношений России и Индии

За 11 месяцев 2022 года товарооборот вырос в 3,4 раза, до 35 млрд долларов, что стало рекордным показателем, из которого 32 млрд долларов приходилось на энергоресурсы. Таким образом, страны выполнили план 2025 года по объему торговли в 30 млрд долларов.