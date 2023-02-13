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Дипломат Алипов оценил развитие торговых отношений России и Индии

Экономика
Дипломат Алипов оценил развитие торговых отношений России и Индии

Сотрудничество России и Индии развивается динамично и поступательно. Так российско-индийские отношения оценил посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов, передает ТАСС.

По словам дипломата, взаимодействие стран расширяется, несмотря на антироссийские санкции Запада. В некоторых отраслях сотрудничество превысило ожидания.

За 11 месяцев 2022 года товарооборот вырос в 3,4 раза, до 35 млрд долларов, что стало рекордным показателем, из которого 32 млрд долларов приходилось на энергоресурсы. Таким образом, страны выполнили план 2025 года по объему торговли в 30 млрд долларов.
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