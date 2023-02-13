Форвард ХК «Сочи» Мичков рассказал о взаимоотношениях с конкурентами по драфту НХЛ

Драфт НХЛ пройдет в Нэшвилле на домашней арене «Предаторз» в конце июня текущего года. Мичков признался, что очень рад за форварда омского «Авангарда» Ивана Мирошниченко, который вернулся в хоккей после победы над онкологическим заболеванием. Нападающий «Сочи» также рассказал о взаимоотношениях с остальными участниками предстоящего драфта.