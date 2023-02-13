Форвард ХК «Сочи» Мичков рассказал о взаимоотношениях с конкурентами по драфту НХЛ

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков рассказал о своих взаимоотношениях с конкурентами по предстоящему драфту Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игрок признался, что близко знаком с форвардом молодежной сборной Словакии Далибором Дворски.
Драфт НХЛ пройдет в Нэшвилле на домашней арене «Предаторз» в конце июня текущего года. Мичков признался, что очень рад за форварда омского «Авангарда» Ивана Мирошниченко, который вернулся в хоккей после победы над онкологическим заболеванием. Нападающий «Сочи» также рассказал о взаимоотношениях с остальными участниками предстоящего драфта.
«Дворски очень хороший парень, мой друг. Мы знакомы с детства. Он очень здорово разговаривает на русском языке. Мы вместе ездили в тренинг-кэмп, когда мне было 14 лет. У него хороший бросок и чувство гола», — цитирует Мичкова издание «Спорт-Экспресс».
Кроме этого, форвард «Сочи» выделил нападающих сборной Канады Коннора Бедарда и Адама Фантилли. По оценкам североамериканских экспертов, канадцы должны уйти на предстоящем драфте под первым и вторым номером соответственно.