Звезда «Солдат» Роман Мадаянов рассказал, как получил чужую роль

Заслуженный артист России, 60-летний актер театра и кино Роман Мадаянов вспомнил, как на заре своей карьеры получил чужую роль. Помог в этом будущей звезде сериала «Солдаты» советский актер Михаил Жаров.
По слова актера, тогда ему досталась эпизодическая роль в фильме «Анискин и Фантомас». Придя однажды на репетицию, Мадаянов увидел, как другой мальчик с трудом проговаривает свой текст.
«Михаил Иванович говорит: «Ромик, иди сюда. Садись со мной. Вот этот текст повтори». Мы с ним сели с разу сыграли сцену, он мгновенно поймал настроение и говорит съемочной группе: «Чего вы стоите? Давайте, ставьте камеру. Вон Ромка весь текст скажет». Вот я и сыграл. Получается, подсидел того мальчишку, но я не был виноват. Так получилось!» — цитирует его «АиФ».
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