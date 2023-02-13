Министр обороны Украины Резников назвал ключевые темы новой встречи на базе Рамштайн

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что отбывает на очередную встречу на базе Рамштайн в качестве главы украинской делегации.
Он отметил, что в ближайшие дни предстоит интенсивная работа с партнерами по нескольким ключевым темам. Министр добавил, что одним из главных вопросов для обсуждения станет «защита украинского неба».
«В том числе – через привлечение авиационной платформы», — рассказал Резников.
По его словам, участники встречи также обсудят развитие «танковой коалиции», поставки боеприпасов и организацию обучения бойцов ВСУ на полигонах стран НАТО.