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Министр обороны Украины Резников назвал ключевые темы новой встречи на базе Рамштайн

Армия
Министр обороны Украины Резников назвал ключевые темы новой встречи на базе Рамштайн

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что отбывает на очередную встречу на базе Рамштайн в качестве главы украинской делегации.

Он отметил, что в ближайшие дни предстоит интенсивная работа с партнерами по нескольким ключевым темам. Министр добавил, что одним из главных вопросов для обсуждения станет «защита украинского неба».

«В том числе – через привлечение авиационной платформы», — рассказал Резников.

По его словам, участники встречи также обсудят развитие «танковой коалиции», поставки боеприпасов и организацию обучения бойцов ВСУ на полигонах стран НАТО.
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