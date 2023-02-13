Истребитель Судного дня: зачем Украине понадобился F-16

Не так давно Киев «определился» с типом истребителя, который более всего потребен для украинских воздушных сил. Им ожидаемо стал F-16 Fighting Falcon.
После тотального уничтожения украинской боевой авиации, западные кураторы украинской войны дали задание Владимиру Зеленскому раскачать тему потребности в истребителях, что он и начал делать на всех доступных ему международных площадках. Специалисты уже задавались вопросом, почему ставка делается на истребители, тогда как логичнее было бы просить боевые вертолеты, обладающие широкими противотанковыми возможностями и способные выполнить гораздо больший круг задач. Вразумительного ответа со стороны киевского режима не последовало.
Однако западные политики, убедившись, что тема с самолетами для Украины получила достаточную огласку, стали говорить, что их пока еще рано поставлять — мол, «время для этого не пришло». Об этом, среди прочих, заявил и президент США Джо Байден, который не исключил такие поставки в будущем, «если Украине эти самолеты предоставят союзники». Остальные спикеры, высказавшиеся на тему несвоевременности передачи F-16, особо заостряли внимание на этом моменте, давая понять, что истребители будут предоставлены киевской власти ровно в тот момент, когда «это будет нужно».
Очень интересно отозвалась министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, которая сообщила, что «доступность F-16 для Украины необходимо обсудить с Вашингтоном».
А теперь посмотрим на ситуацию с точки зрения эскалации конфликта, которая происходит благодаря западным поставкам оружия и боеприпасов киевскому режиму — причем поставки эти призваны нарастить боевую мощь ВСУ. Вначале это были противотанковые и переносные зенитно-ракетные комплексы, затем пошла бронетехника легкого типа, следом на Украину направились западные орудийные системы, потом реактивные системы залпового огня HIMARS и их вариации. Впоследствии были переданы зенитно-ракетные комплексы, теперь решен вопрос по танкам и дальнобойным ракетам — то есть, пошло усиление наступательного характера.
Что дальше? А дальше остается F-16 как наиболее массовый и простой самолет для освоения украинскими пилотами. Но истребитель этот непростой: чтобы понять смысл его появления на вооружении ВСУ, нужно ознакомиться с составом его вооружения.
Начнем с того, что американский F-16 как истребитель в сравнении с российскими машинами Су-35С и Су-30СМ проигрывает всухую. При прочих равных условиях он не обладает таким составом вооружения воздушного боя, который позволил бы ему соперничать с ними на равных. Однако F-16 является носителем планирующих бомб AGM-154 JSOW, способных в бездвигательном варианте донести боевой заряд весом 450 кг на дальность 130 км, а с ускорителем — до 560 км. Это высокоточное оружие, способное причинить массу проблем стороне противника. Запас этих планирующих бомб в США создан колоссальный. Кроме того, F-16 также является носителем крылатых ракет AGM-158 JASSM, которые способны донести боевую часть массой 450 кг на дальность порядка 1000 км. Таких ракет один истребитель может одновременно нести две.
Понятно, что истребители не будут поставляться с минимальным составом вооружения, в них тогда отсутствует смысл. Ясно, что они пойдут и с JSOW, и с JASSM, опасность которых нельзя недооценивать. Наличие в руках Киева такого оружия неминуемо приведет к желанию его использовать не только по целям, расположенным на территории Донбасса. Скорее всего, такая провокационная задача непосредственно будет поставлена киевскому нацистскому режиму, что в результате ответных мер может вывести СВО на более высокий и более опасный уровень. Но даже не это является главной угрозой.
Речь идет о том, что F-16C/D сертифицирован в США и НАТО как носитель ядерных бомб В-61, запасы которых сформированы на шести американских военных базах европейского ТВД. Всего порядка двух сотен бомб В-61 хранится на площадках в Бюхеле (ФРГ), Авиано и Геди (Италия), Кляйне Брогель (Бельгия), Волькель (Нидерланды) и Инджирлик (Турция). Предположительно некоторое количество бомб размещено в Румынии, но официального подтверждения этому не встречалось. Хоть национальные ВВС этих стран и проходят подготовку к применению ядерных боеприпасов, коды на активацию передают им США, не оставляя союзникам в этом смысле никакой самостоятельности.
Именно как носитель ядерных бомб, как представляется автору, F-16 наиболее интересен для передачи Украине. Нет сомнений, что США будут раскачивать конфликт в Европе, имея своей целью разрушение экономики главного конкурента и попутно решая задачу ослабления России. В этом смысле они не ограничены ничем, чему доказательством служат две мировые войны, инициаторами и бенефициарами которых были исключительно Соединенные Штаты Америки.
Как истребитель F-16 не имеет большой ценности, и скорее всего эти машины в воздушных боях с Су-35С так же бесславно лягут в землю, как и сотни украинских самолетов. А вот как носитель ядерной бомбы — вполне себе подходящий вариант. Он вполне может прорваться в какой-нибудь чувствительный район и устроить там ядерный апокалипсис, провоцирующий Россию на ответные действия. Это вполне в стиле привычек Вашингтона. А подручные киевские клоуны с готовностью выполнят даже такой каприз своего хозяина, ввергая мир в глобальную катастрофу. Чего, собственно, США и добиваются, пусть и руками украинских вооруженных сил.