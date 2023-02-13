Истребитель Судного дня: зачем Украине понадобился F-16

Понятно, что истребители не будут поставляться с минимальным составом вооружения, в них тогда отсутствует смысл. Ясно, что они пойдут и с JSOW, и с JASSM, опасность которых нельзя недооценивать. Наличие в руках Киева такого оружия неминуемо приведет к желанию его использовать не только по целям, расположенным на территории Донбасса. Скорее всего, такая провокационная задача непосредственно будет поставлена киевскому нацистскому режиму, что в результате ответных мер может вывести СВО на более высокий и более опасный уровень. Но даже не это является главной угрозой.