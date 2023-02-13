Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Депутаты Госдумы сдадут тесты на COVID-19 перед посланием Путина Федеральному собранию

Общество
Депутаты Госдумы сдадут тесты на COVID-19 перед посланием Путина Федеральному собранию

Депутаты Госдумы получили извещения о необходимости пройти тестирование на COVID-19 в ближайшие дни. Об этом рассказал парламентарий Денис Парфенов. По его словам, такая необходимость связана с грядущим посланием президента Владимира Путина.

Глава государства выступит с посланием Федеральному собранию 21 февраля, о чем ранее заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Как утверждает Парфенов, все депутаты, которые будут присутствовать на мероприятии, должны будут пройти три тестирования на COVID-19. Они будут проводиться 14, 16 и 20 февраля.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее рассказал о грядущем послании Владимира Путина Федеральному собранию. По его словам, президент утвердит концепцию внешней политики страны.
владимир путин федеральное собрание послание депутаты госдума тесты covid-19
Военкоры ФАН
Лучшие в аду