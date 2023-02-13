Депутаты Госдумы сдадут тесты на COVID-19 перед посланием Путина Федеральному собранию

Глава государства выступит с посланием Федеральному собранию 21 февраля, о чем ранее заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Как утверждает Парфенов, все депутаты, которые будут присутствовать на мероприятии, должны будут пройти три тестирования на COVID-19. Они будут проводиться 14, 16 и 20 февраля.