Депутаты Госдумы сдадут тесты на COVID-19 перед посланием Путина Федеральному собранию

Депутаты Госдумы получили извещения о необходимости пройти тестирование на COVID-19 в ближайшие дни. Об этом рассказал парламентарий Денис Парфенов. По его словам, такая необходимость связана с грядущим посланием президента Владимира Путина.
Глава государства выступит с посланием Федеральному собранию 21 февраля, о чем ранее заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Как утверждает Парфенов, все депутаты, которые будут присутствовать на мероприятии, должны будут пройти три тестирования на COVID-19. Они будут проводиться 14, 16 и 20 февраля.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее рассказал о грядущем послании Владимира Путина Федеральному собранию. По его словам, президент утвердит концепцию внешней политики страны.