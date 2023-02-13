Коротченко: Маск спекулирует на Starlink ради денег от Пентагона

Миллиардер из США Илон Маск спекулирует на спутниковой связи Starlink с целью получения денег от Пентагона. Об этом РИА Новости заявил военный эксперт Игорь Коротченко.
В беседе с агентством, он предположил, что филантропические заявления американского бизнесмена призваны сформировать имидж Маска, как «большого гуманиста с прогрессивными взглядами».
Ранее Маск ограничил доступ украинской армии к спутниковой системе, предупредив, что конфликт на Украине грозит третьей мировой войной.
«Мы должны исходить из того, что трафик через спутники Starlink для Вооруженных сил Украины будет предоставляться в полном объеме», — констатировал аналитик.
Украина получила порядка 20 тысяч терминалов Starlink — спутниковой сети для предоставления широкополосного выхода в интернет в любой точке планеты. Военные ВСУ активно ее используют в ходе военного конфликта.