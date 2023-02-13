Актриса Эвелина Бледанс ответила на обвинения в попытке пропиариться на больном сыне

Актриса театра и кино Эвелина Бледанс после развода с режиссером Александром Семиным стала в одиночку воспитывать сына с синдромом Дауна. Знаменитость ответила недоброжелателям, обвиняющим ее в попытке пропиариться за его счет.
Как отметила Бледанс в эфире передачи «Однажды...» на телеканале НТВ, она, напротив, пиарит всех людей с синдромом Дауна в России. И это, по словам актрисы, ниспосланная ей свыше миссия.
«И для меня это очень тяжело. Иногда понимаю, что не пройду этот путь, даже четвертинки, даже двух шагов не сделаю. Я одна, мне трудно, мне тяжело», — призналась она.
Звезда добавила, что не так давно добилась появления на сцене Кремля детей с синдромом Дауна в рамках инклюзивного мюзикла, а также поспособствовала их отправке в лагерь «Артек». И это, по ее словам, произошло впервые за 100 лет.