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На Украине возбудили уголовные дела в отношении мэра Мариуполя и десяти полицейских ДНР

Происшествия
На Украине возбудили уголовные дела в отношении мэра Мариуполя и десяти полицейских ДНР

Уголовные дела возбудили в отношении мэра Мариуполя и десяти сотрудников полиции Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины.

Отмечается, что главе города предстоит ответить перед законом по статье «Коллаборационизм». Имя чиновника не называется.

Кроме того, уголовная ответственность теперь грозит и десяти полицейским ДНР, которым вменяется государственная измена. По словам представителей офиса генпрокурора Украины, бывшие сотрудники украинской полиции перешли на работу в правоохранительные органы Донецкой Народной Республики.
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