На Украине возбудили уголовные дела в отношении мэра Мариуполя и десяти полицейских ДНР

Кроме того, уголовная ответственность теперь грозит и десяти полицейским ДНР, которым вменяется государственная измена. По словам представителей офиса генпрокурора Украины, бывшие сотрудники украинской полиции перешли на работу в правоохранительные органы Донецкой Народной Республики.