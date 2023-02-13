На Украине возбудили уголовные дела в отношении мэра Мариуполя и десяти полицейских ДНР

Уголовные дела возбудили в отношении мэра Мариуполя и десяти сотрудников полиции Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины.
Отмечается, что главе города предстоит ответить перед законом по статье «Коллаборационизм». Имя чиновника не называется.
Кроме того, уголовная ответственность теперь грозит и десяти полицейским ДНР, которым вменяется государственная измена. По словам представителей офиса генпрокурора Украины, бывшие сотрудники украинской полиции перешли на работу в правоохранительные органы Донецкой Народной Республики.