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Российская компания поставит партию устройств для продажи воды в Сенегал

Весь мир
Российская компания поставит партию устройств для продажи воды в Сенегал

Москва, 13 февраля. Пермское предприятие по производству вендинговых устройств для воды отправит партию аппаратов в Сенегал.

Африканский бизнесмен Александр Фрол посетил завод в рамках рабочего визита. Предприниматель встретился с руководством компании и обсудил детали поставок.

По словам Фрола, пермские аппараты хорошо проявили себя в условиях жаркого климата. Один автомат может снабдить водой до тысячи человек в день.

Представители предприятия заявили, что экспортные версии вендинговых устройств специально адаптированы для Сенегала. Весь интерфейс переведен на французский язык, а платежные системы налажены для приема местной валюты.

Ранее представители Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ договорились о сотрудничестве с вузами Мали и Сенегала в сфере производственных технологий. Студенты из африканских республик стран проходить обучение в России, чтобы повысить квалификацию в области инженерии и автоматики.
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