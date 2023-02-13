Российская компания поставит партию устройств для продажи воды в Сенегал

Москва, 13 февраля. Пермское предприятие по производству вендинговых устройств для воды отправит партию аппаратов в Сенегал.
Африканский бизнесмен Александр Фрол посетил завод в рамках рабочего визита. Предприниматель встретился с руководством компании и обсудил детали поставок.
По словам Фрола, пермские аппараты хорошо проявили себя в условиях жаркого климата. Один автомат может снабдить водой до тысячи человек в день.
Представители предприятия заявили, что экспортные версии вендинговых устройств специально адаптированы для Сенегала. Весь интерфейс переведен на французский язык, а платежные системы налажены для приема местной валюты.
Ранее представители Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ договорились о сотрудничестве с вузами Мали и Сенегала в сфере производственных технологий. Студенты из африканских республик стран проходить обучение в России, чтобы повысить квалификацию в области инженерии и автоматики.