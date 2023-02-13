Посол Келин: Украина может получить британские танки Challenger 2 к марту-апрелю

Британия может поставить Украине свои танки Challenger 2 к марту-апрелю, считает посол России в Лондоне Андрей Келин.
Он отметил, что на тему передачи британских тяжелых боевых машин Киеву высказывалось много военных экспертов. Келин добавил, что следит за развитием ситуации, передает РИА Новости.
«Сейчас идет обучение украинских экипажей. Оно происходит в Британии», — сообщил дипломат.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российская сторона в ответ на попытки Украины получить западные танки и ракеты увеличит производство различного вооружения, передает RT.