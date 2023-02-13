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Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности отказались приглашать Лаврова

Политика
Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности отказались приглашать Лаврова

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности в 2023 году. Соответствующее заявление 13 февраля сделал глава форума Кристоф Хойсген.

По его словам, организаторы выслали приглашения американскому вице-президенту Камале Харрис, немецкому канцлеру Олафу Шольцу, а также главе французского государства Эммануэлю Макрону.

«Польский президент Анджей Дуда, финские президент и премьер (Саули Нийнисте и Санна Марин. — Прим. ФАН), а также много скандинавов и балтов», — озвучил Хойсген список приглашенных.

Ранее, как писала Национальная служба новостей, требования коллективного Запада склонили сербских политиков в сторону Европы. Так, официальный Белград поддержал антироссийскую резолюцию ООН.
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