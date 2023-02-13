Ранее появилась информация о намерениях Вашингтона направить в Россию и страны СНГ завербованных сирийских боевиков, которые будут с помощью террористических методов пытаться дестабилизировать обстановку в российском государстве. Дандыкин в рамках разговора с корреспондентами «ПолитРоссии» отметил, что прежний план Белого дома по борьбе с Москвой не увенчался успехом, поэтому он решил пойти другим путем.