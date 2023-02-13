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Военный эксперт Дандыкин: США хотят использовать терроризм для борьбы с Россией

Политика
Военный эксперт Дандыкин: США хотят использовать терроризм для борьбы с Россией

Американскому руководству не удалось одержать верх над Москвой с помощью ограничительных мер и поставок оружия Киеву, поэтому оно решило пойти на более грязный трюк. Военный эксперт Василий Дандыкин расшифровал коварный план Белого дома.

Ранее появилась информация о намерениях Вашингтона направить в Россию и страны СНГ завербованных сирийских боевиков, которые будут с помощью террористических методов пытаться дестабилизировать обстановку в российском государстве. Дандыкин в рамках разговора с корреспондентами «ПолитРоссии» отметил, что прежний план Белого дома по борьбе с Москвой не увенчался успехом, поэтому он решил пойти другим путем.

«Расчет такой: куда не долетит ракета, туда дойдет или доедет человек со взрывчаткой. Штаты готовы и будут переходить все наши красные линии», – добавил специалист.

Ранее посольство США призвало американцев незамедлительно уехать из России. Об этом пишет Национальная служба новостей.
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