Профсоюз автомобилистов СОЦПРОФ направил в зону СВО подарки ко Дню защитника Отечества

Профсоюз автомобилистов СОЦПРОФ направил для российских военнослужащих в зону СВО подарки ко Дню защитника Отечества.
Презенты были заботливо собраны учениками гимназии №540 в Приморском районе Петербурга. Об этом рассказал глава объединения СОЦПРОФ Сергей Вострецов.
«Сегодня, когда наша страна ведет священную войну с фашистским отродьем, наши военные должны знать, что в тылу их поддерживают не только взрослые граждане, но, в первую очередь, наши дети, ради мирного будущего которых они и ведут этот священный бой!» — подчеркнул политик.
Организация сбора, а также отправка гуманитарной помощи проходила при поддержке героя России, летчика-космонавта Андрея Борисенко. Российские бойцы получат подарки уже в ближайшее время.