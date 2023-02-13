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Профсоюз автомобилистов СОЦПРОФ направил в зону СВО подарки ко Дню защитника Отечества

Общество
Профсоюз автомобилистов СОЦПРОФ направил в зону СВО подарки ко Дню защитника Отечества

Профсоюз автомобилистов СОЦПРОФ направил для российских военнослужащих в зону СВО подарки ко Дню защитника Отечества.

Презенты были заботливо собраны учениками гимназии №540 в Приморском районе Петербурга. Об этом рассказал глава объединения СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

«Сегодня, когда наша страна ведет священную войну с фашистским отродьем, наши военные должны знать, что в тылу их поддерживают не только взрослые граждане, но, в первую очередь, наши дети, ради мирного будущего которых они и ведут этот священный бой!» — подчеркнул политик.

Организация сбора, а также отправка гуманитарной помощи проходила при поддержке героя России, летчика-космонавта Андрея Борисенко. Российские бойцы получат подарки уже в ближайшее время.
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