Ведущие шоу «Русские Перцы» отправятся в большой тур по российским городам

Шоу «Русские Перцы» на «Русском Радио» каждое утро радует своих слушателей шутками, веселыми играми и любимыми песнями. Ведущие Антон Юрьев, Полина Жукова и Дима Морозов отправятся в гастрольный тур по российским городам, где познакомят своих слушателей с самыми интересными достопримечательностями и вдохновят их отправиться в путешествие по стране.
Проект «Перцы в городе» стартовал в прошлом году. Ведущие уже успели побывать в Туле и Санкт-Петербурге, где вышли в федеральный эфир из региональных студий и познакомились с российскими городами. Так, в Туле ведущие побывали на заводе тульских пряников, где для них был сделан особый пряник с имбирем и перцем. Теперь им предстоит продолжить большой тур по российским городам и посетить Тверь, Сочи, Екатеринбург и Самару.
«"Русское Радио" и "Русская Медиагруппа" стремятся развивать внутренний туризм. И проведение развлекательных, культурных, музыкальных событий – один из драйверов этого развития. Визит "Русских Перцев" в города России – это и одно из таких событий, и наглядная иллюстрация, какими интересными, яркими, запоминающимися могут быть поездки по нашей стране», – рассказал управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.
Первый эфир «Перцев в городе» в этом году состоится в Твери уже 17 февраля. Юрьев, Жукова и Морозов выйдут в эфир на целых четыре часа. Слушателей ждет бодрящее шоу, а гостем студии станет певец IVAN с презентацией новой песни.