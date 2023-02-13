Ведущие шоу «Русские Перцы» отправятся в большой тур по российским городам

Проект «Перцы в городе» стартовал в прошлом году. Ведущие уже успели побывать в Туле и Санкт-Петербурге, где вышли в федеральный эфир из региональных студий и познакомились с российскими городами. Так, в Туле ведущие побывали на заводе тульских пряников, где для них был сделан особый пряник с имбирем и перцем. Теперь им предстоит продолжить большой тур по российским городам и посетить Тверь, Сочи, Екатеринбург и Самару.