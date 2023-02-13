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Избиение блогера Кирилла Шучера из-за пранка с iPhone и девушкой попало на видео

Происшествия
Избиение блогера Кирилла Шучера из-за пранка с iPhone и девушкой попало на видео

Появились кадры нападения на российского пранкера Кирилла Шучера в петербургском автобусе. Ранее он рассказал, что двое мужчин сначала преследовали его, а когда он подошел к ним, началась драка.

Избиение блогера может быть связано с его пранками. Шучер предлагал девушкам смартфон в обмен на интимную близость. В основном все отвечали отказом, но одна из собеседниц согласилась на поцелуй. Видео он выложил в Сеть, после чего ему начали угрожать земляки героини ролика. Кириллу потребовалась помощь медиков. Агрессоров задержали полицейские.
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