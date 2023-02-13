Россияне поставили рекорд по посещению Мальдив в этом году

Беря во внимание статистику, предоставленную РИА Новости, стоит отметить, что в январе 2023 года на Мальдивы прибыли 172 536 туристов, в то время как за первую неделю февраля — еще 48 038 гостей. В среднем в сутки приезжает 5656 человек, а средняя продолжительность отпуска на Мальдивах — восемь дней.