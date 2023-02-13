Россияне поставили рекорд по посещению Мальдив в этом году

Около 30 тысяч русских туристов посетили Мальдивы в этом году, что в сравнении со статистикой прошлого года превосходит прошлые результаты
Как пишет АТОР, Министерство туризма Мальдивских островов сообщило, что за январь и первую неделю февраля 2023 года страна приняла более 220 574 туристов (+31% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года).
Беря во внимание статистику, предоставленную РИА Новости, стоит отметить, что в январе 2023 года на Мальдивы прибыли 172 536 туристов, в то время как за первую неделю февраля — еще 48 038 гостей. В среднем в сутки приезжает 5656 человек, а средняя продолжительность отпуска на Мальдивах — восемь дней.
Россия по-прежнему остается лидером въездного рынка Мальдив с долей 13,1 процента (28 873 прибытий в январе и первую неделю февраля). Многие туроператоры отмечают повышенный интерес к отдыху на Мальдивах на период февраля.
Компания «Русский Экспресс» объясняет такой наплыв туристов огромным спросом на длинные февральские выходные, которые стали дополнительным бонусом к отпускам россиян, из-за чего и наблюдается такой огромный прирост — 25 процентов.
Эксперты туроператора «Ambotis Holidays» так же объясняют такой наплыв туристов февральскими праздниками, однако в сравнении с прошлым годом спрос на туры возрос на 40 процентов. В связи с таким большим наплывом русских туристов на острова, многие отели Мальдив столкнулись с проблемой ограниченного количества вариантов размещения.
Туроператоры «Coral Travel» отметили, что необходимо заранее планировать свой отдых, потому что мест в отелях может не остаться.
По предварительным данным, цена на туры с вылетом 22 февраля на семь ночей с последовательным заселением в популярные отели составляет около 310-360 тысяч рублей на двоих с перелетом.