Специалисты МИА «Россия сегодня» провели онлайн-конференцию с представителями африканских радиостанций

Москва, 13 февраля. Сотрудники Международного информационного агентства «Россия сегодня» провели онлайн-конференцию с представителями крупнейших радиовещательных компаний стран Африки.
Телемост собрал участников из Алжира, Мали, Сенегала, Республики Конго и ДРК. Зарубежные журналисты пообщались с российскими коллегами и обсудили актуальные вопросы индустрии.
По словам генерального директора Африканского радиовещательного союза Грегуара Нджака, FM-частоты до сих пор пользуются популярностью среди населения континента. Постепенно технологии меняются, и граждане предпочитают слушать подкасты на компьютерах или гаджетах.
Представитель MaliBaFM Баба Сиссума заявил, что в Мали работают 413 компаний, которые ведут эфиры на разных языках общин республики. Благодаря охвату широких территорий с неоднородной аудиторией, достигаются условия свободы слова по сравнению с другими видами информационных источников.
Российские специалисты анонсировали открытие радиовещательного проекта Sputnik Afrique. По словам участников онлайн-конференции, инициатива даст новый толчок для развития взаимного партнерства.
Ранее министр информации, рекламы и радиовещания Зимбабве Моника Муцванга заявила, что страны Запада введут пропагандистскую войну против республики. По ее словам, основной целью провокации является очернение образа правительства и попытки завладеть национальными ресурсами.