Источник ФАН объяснил, почему Михаил Ефремов передумал менять срок на принудительные работы

Осужденный на 7,5 года по делу о смертельном ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов попросил суд прекратить производство по ходатайству его адвоката о замене лишения свободы на принудительные работы. Стало известно, что может скрываться за таким решением артиста.
Как рассказал ФАН осведомленный источник, за такой просьбой актера может стоять его желание подать другое прошение — об условно-досрочном освобождении.
«Они просто поменять хотят ходатайство, оно было о переводе на принудительные работы, а у него уже срок подошел и на УДО. Характеристики хорошие, видимо посоветовали сразу на УДО. Принудительные — все равно жить там придется, на поселении. А так — по месту регистрации», — рассказал источник.
Роковое ДТП, обернувшееся для Ефремова длительным заключением, произошло 8 июня 2020 года. В результате аварии погиб водитель фургона — 57-летний Сергей Захаров.