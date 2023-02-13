Источник ФАН объяснил, почему Михаил Ефремов передумал менять срок на принудительные работы

Осужденный на 7,5 года по делу о смертельном ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов попросил суд прекратить производство по ходатайству его адвоката о замене лишения свободы на принудительные работы. Стало известно, что может скрываться за таким решением артиста.