Индия отказывается сотрудничать с Россией в создании вертолетов

Как заявляет заместитель директора ФСВТС России Владимир Дрожжов, их коллеги из Индии не довольны условиями распространения и использования вертолетов Ка-226Т на территории России. Дрожжов также отметил, что индийская компания Hindustan Aeronautics Limited предложила более выгодные условия на своей территории, поэтому сделка находится в состоянии заморозки. Однако окончательное решение еще не принято.