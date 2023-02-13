Индия отказывается сотрудничать с Россией в создании вертолетов

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщили о нежелании Индии сотрудничать с Россией из-за недовольства первых условиями.
Россия обсуждала с Индией сотрудничество касательно производства вертолетов Ка-226Т. Однако, когда переговоры были в самом разгаре, Индия заморозила их. Это решение было аргументировано неудовлетворительными условиями, которые не понравились индийской стороне.
Как заявляет заместитель директора ФСВТС России Владимир Дрожжов, их коллеги из Индии не довольны условиями распространения и использования вертолетов Ка-226Т на территории России. Дрожжов также отметил, что индийская компания Hindustan Aeronautics Limited предложила более выгодные условия на своей территории, поэтому сделка находится в состоянии заморозки. Однако окончательное решение еще не принято.
Программа по совместному производству вертолетов и их составляющих должна была начаться в 2024 году.