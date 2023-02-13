«JourФак Манукяна». МОК и «аттракцион неслыханной щедрости»

Им нужны не россияне и белорусы на международных соревнованиях, а спортсмены, которые отреклись от собственных государств. Вот в этом-то и кроется коварный замысел МОК. При таких условиях нам там делать нечего. Чем больше ты унижаешься, тем более велико желание унизить еще сильнее. В эти игры мы с МОК не играем. Уважайте наших спортсменов и наши государства, и мы приедем в Париж. А если уважения не будет, то наши ребята все равно приедут в Париж: чуть позже, но совсем другие и с совершенно иной миссией. Берлина, Лондона и Вашингтона это тоже касается.