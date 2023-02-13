«JourФак Манукяна». МОК и «аттракцион неслыханной щедрости»

Международный олимпийский комитет дал гневный сигнал и указал правительствам стран, которые угрожают бойкотом или призывают не допускать до игр 2024 года в Париже российских и белорусских спортсменов, чтобы они не вмешивались. С чем связан этот «аттракцион неслыханной щедрости» от МОК, в своем новом выпуске авторской программы рассказывает блогер и журналист Вадим Манукян.
Посмотришь на последние заявления Международного олимпийского комитета — и буквально ощущаешь, что радетели за благо наших спортсменов вышли на арену. Но, позвольте, а где же эти благодетели были раньше? Российский и белорусский спорт уже целый год вне международных соревнований. Казус тенниса и НХЛ не в счет. Это коммерческие соревнования и там руководствуются не политической целесообразностью, а зрелищностью мероприятий.
Все дело в том, что МОК никакого отношения к внезапно нахлынувшей добросердечности не имеет. На Западе просто сменился тренд. Они хотят вернуть россиян и белорусов в международные соревнования, но только тех, кто подпишет соответствующую бумагу. А что там будет? Попробуем заглянуть за кулисы? Наших спортсменов наверняка попросят осудить политику российского государства и специальную военную операцию, а белорусам придется отречься от Батьки — Александра Лукашенко.
Им нужны не россияне и белорусы на международных соревнованиях, а спортсмены, которые отреклись от собственных государств. Вот в этом-то и кроется коварный замысел МОК. При таких условиях нам там делать нечего. Чем больше ты унижаешься, тем более велико желание унизить еще сильнее. В эти игры мы с МОК не играем. Уважайте наших спортсменов и наши государства, и мы приедем в Париж. А если уважения не будет, то наши ребята все равно приедут в Париж: чуть позже, но совсем другие и с совершенно иной миссией. Берлина, Лондона и Вашингтона это тоже касается.