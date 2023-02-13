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Россия предложила Индии совместно построить подлодку на базе «Амура-1650»

Армия
Россия предложила Индии совместно построить подлодку на базе «Амура-1650»

Россия предложила Индии совместно заняться разработкой неатомной подлодки проекта 75 (И) на базе российской платформы «Амур-1650».

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил замдиректора ФСВТС России Владимир Дрожжов. По его словам, российская сторона проинформировала Нью-Дели, что не будет участвовать в тендере по строительству субмарин проекта 75(И).

«Мы предлагаем индийским партнерам вариант сотрудничества по данной теме, включающий совместное проектирование и производство национальной неатомной подлодки в рамках программы 75(И)», — объяснил он.

Дрожжов добавил, что работы могут вестись в рамках межправительственного соглашения. Он отметил, что локализация проекта может быть доведена до 70-80%.
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