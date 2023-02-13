Специалисты челябинского вуза откроют курсы русского языка в Мали и Сенегале

Москва, 13 февраля. Специалисты из Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ) откроют курсы русского языка в Мали и Сенегале.
Первый проректор ЮУрГГПУ Алексей Богачев рассказал, что вуз примет участие в программе расширения российского присутствия в Африке. На данный момент готовится делегация из преподавательского состава, которая займется реализацией проекта на территории республик Черного континента.
«Это же называется "мягкая сила", когда с помощью продвижения русской культуры и языка мы становимся этим странам ближе. У нас налаживаются и крепнут и торговые, и экономические, и гуманитарные связи», — заявил Богачев.
Программа охватывает большинство стран Африки. Согласно проекту инициативы, за каждым крупным вузом России закреплены отдельные республики Черного континента, где будут трудиться отечественные специалисты.
Ранее сотрудники Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова вместе с коллегами из Камеруна договорились создать совместную научную лабораторию. Учреждение займется исследованиями в области гуманитарных наук.