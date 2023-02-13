Доброволец Георгий Тесля-Герасимов: билеты при поездке на побывку домой должны быть бесплатными

Поездка домой даже на очень короткое время дорога и важна для солдата. Встреча с родными позволяет немного отвлечься от фронтовых событий, набраться сил. Поэтому несправедливо, когда военнослужащий оказывается перед выбором: сэкономить деньги на поездке, чтобы побольше досталось семье, или все же потратиться на билеты домой — вдруг это будет последняя встреча.
По мнению добровольца НМ ДНР Георгия Тесля-Герасимова, проезд до дома и обратно для участников СВО должен быть бесплатным. В авторской колонке для ФАН он подчеркнул, что пришло время на государственном уровне решить этот вопрос.
Эти билеты, эту встречу с родными солдат заслужил. Колонка Георгия Тесли-Герасимова
Недавно дали мне буквально несколько дней заслуженного отдыха, решил я время даром не терять и навестить родных. На вокзале познакомился с ребятами, которые тоже ехали на короткую побывку домой. И вот какая ситуация случилась
На мой взгляд, необходимо вводить некие квоты или даже льготы для военнослужащих, которые едут из зоны СВО домой. Просто необходимо выдавать какие-то купоны, талоны для бесплатного проезда туда и обратно. Допустим, солдату надо улететь во Владивосток, чтобы повидаться с родными и отдохнуть: вы представляете, во сколько ему обойдется дорога туда и обратно?! Что же он привезет домой, семье?! И не приехать к родным, не увидеться ради экономии денег — тоже неправильно, не по-человечески, тут ведь каждый день может стать последним. Поэтому нынешняя ситуация видится мне несправедливой: обязательно должны быть какие-то скидки и льготы участникам СВО.
Не знаю, кто должен заниматься этим: непосредственно Министерство обороны или еще какие ведомства. Но я точно уверен, что решать эту проблему надо. Эти билеты, эту встречу с родными солдат заслужил. Он воевал, рисковал жизнью, получил кровно заработанные деньги, которые должен отвезти семье, а тут приходится солидную их часть отдавать за билеты.
Поэтому, я считаю, что на государственном уровне надо поднять этот вопрос. Если надо. Пусть Госдума вносит всякие там соответствующие поправки и законопроекты, но оставлять это дело без внимания нельзя. Иначе, это по меньшей мере непорядочно как-то получается по отношению к военнослужащим, которые идут в небольшой кратковременный отпуск, чтобы отдохнуть и хоть на время вынырнуть из фронтовой жизни. При этом не важно, куда едет или летит солдат: Владивосток, Москва, Иркутск, Курс, Калининград, Хабаровск — билет должен быть бесплатным.
Помнится мне, подобная практика была в Советском Союзе: тот же Аэрофлот давал военнослужащему скидку на билеты в 30%. Поэтому сейчас нужно вспомнить былые времена и сделать такой реверанс в сторону наших военнослужащих.