Доброволец Георгий Тесля-Герасимов: билеты при поездке на побывку домой должны быть бесплатными

На мой взгляд, необходимо вводить некие квоты или даже льготы для военнослужащих, которые едут из зоны СВО домой. Просто необходимо выдавать какие-то купоны, талоны для бесплатного проезда туда и обратно. Допустим, солдату надо улететь во Владивосток, чтобы повидаться с родными и отдохнуть: вы представляете, во сколько ему обойдется дорога туда и обратно?! Что же он привезет домой, семье?! И не приехать к родным, не увидеться ради экономии денег — тоже неправильно, не по-человечески, тут ведь каждый день может стать последним. Поэтому нынешняя ситуация видится мне несправедливой: обязательно должны быть какие-то скидки и льготы участникам СВО.