«Амазонки» одной из самых жестоких ОПГ в России предстали перед судом за убийства и грабежи

По данным следствия, злоумышленник действовали на территории Ставропольского края и Ростовской области с июля 2007 года по сентябрь 2013 года. В состав банды входили Инесса и Виктория Тарвердиевы, Сергей и Анастасия Синельник. В 2009 году они убили нижегородского сотрудника полиции Дмитрия Чудакова, его супругу и двоих малолетних детей на трассе «Дон». Всего за ними числится не менее 10 доказанных убийств.