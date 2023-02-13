«Амазонки» одной из самых жестоких ОПГ в России предстали перед судом за убийства и грабежи

Суд в Ростовской области вынес вердикт по делу членов «банды амазонок», которые нападали на водителей и полицейских и убивали их. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.
По данным следствия, злоумышленник действовали на территории Ставропольского края и Ростовской области с июля 2007 года по сентябрь 2013 года. В состав банды входили Инесса и Виктория Тарвердиевы, Сергей и Анастасия Синельник. В 2009 году они убили нижегородского сотрудника полиции Дмитрия Чудакова, его супругу и двоих малолетних детей на трассе «Дон». Всего за ними числится не менее 10 доказанных убийств.
Суд назначил сестрам Тарвердиевым 25 лет колонии общего режима, Анастасии Синельник — 24 года колонии общего режима, а Сергею Синельнику — 25 лет колонии строгого режима.