Анонимы с канадских номеров сообщили о минировании 129 объектов в Петербурге

Неизвестные злоумышленники сообщили о «минировании» 129 объектов в Петербурге. Анонимы прислали соответствующую информацию, в том числе, с канадских телефонных номеров и одного из мобильных операторов, используемых на юге России, пишет источник ФАН в правоохранительных органах.
Сигнал о якобы заложенных в объектах инфраструктуры взрывных устройствах поступил в дежурную часть 12 февраля около 15:00. Сообщения пришли на электронную почту ряда петербургских организаций. Угрозы поступили как с почтовых адресов, так и с телефонных номеров с кодом Канады и одного из мобильных операторов, используемых на юге России, отметили в полиции.
Все пришло четыре послания, в которых сообщалось, что в городе на Неве якобы заминированы 129 объектов. Чиновники приняли решение эвакуировать только одно здание. Из него вывели 3 тыс. человек, обследовали строение и не обнаружили следов взрывчатки.