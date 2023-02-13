Анонимы с канадских номеров сообщили о минировании 129 объектов в Петербурге

Сигнал о якобы заложенных в объектах инфраструктуры взрывных устройствах поступил в дежурную часть 12 февраля около 15:00. Сообщения пришли на электронную почту ряда петербургских организаций. Угрозы поступили как с почтовых адресов, так и с телефонных номеров с кодом Канады и одного из мобильных операторов, используемых на юге России, отметили в полиции.