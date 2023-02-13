В Петербурге заболеваемость COVID-19 за неделю показала прирост на 6,1 пункта

Петербург уверенно держится в лидерах антирейтинга по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией среди регионов России.
Так, за последнюю неделю прирост новых заболевших в Северной столице составил 6,1 пункта. При этом за минувшие сутки медики зафиксировали 1326 случаев инфицирования.
Госпитализация потребовалась 68 местным жителям, скончались от COVID-19 пять человек. Соответствующие данные опубликовал оперативный штаб по борьбе с пандемией.
Согласно статистике, уровень заболеваемости коронавирусом в Петербурге так и не снижается. И хотя губернатор Александр Беглов говорил о том, что город справился с пандемией, однако удручающая статистика свидетельствует об обратном.
Кроме того, Петербург стал лидером по числу подростков с ожирением в России. Ежегодно местные врачи выявляют этот недуг у каждого 75-го несовершеннолетнего.