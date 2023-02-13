Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

МИД Австрии призвал Евросоюз сохранить площадки для переговоров с Россией

Политика
МИД Австрии призвал Евросоюз сохранить площадки для переговоров с Россией

Европейским государствам следует сохранить площадки для проведения переговоров с Москвой. К таким выводам пришел руководитель австрийского министерства иностранных дел Александер Шалленберг.

После начала российской спецоперации на Украине, по мнению дипломата, стало очевидным, что политикам всего мира не стоит принимать желаемое за действительное, так как такого развития событий точно не будет. Соответствующее заявление он сделал в ходе беседы с корреспондентами Washington Post.

«Мы не должны самовольно уничтожать платформы, которые могут нам понадобиться (для диалога с Россией. — Прим. ред.)», — сказал Шалленберг.

Ранее МИД Австрии призвал выдавать визы политикам из РФ, оказавшимся под санкциями. Об этом пишет Национальная служба новостей.
австрия евросоюз мид Украина
Военкоры ФАН
Лучшие в аду