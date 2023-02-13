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«Ливерпуль» рассматривает кандидатуру Спаллетти на пост главного тренера

Спорт
«Ливерпуль» рассматривает кандидатуру Спаллетти на пост главного тренера

Английский «Ливерпуль» продолжает искать усиление на позицию главного тренера команды. «Мерсисайдцы» изучают возможность приглашения наставника итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти.

«Ливерпуль» в текущем сезоне выступает крайне неудачно. Команда Юргена Клоппа находится на десятом месте в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Отставание от идущего на четвертой строчке «Ньюкасла» составляет уже 12 очков.

Контракт Клоппа с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2026 года. Однако руководство «мерсисайдцев» крайне не устраивает нынешнее положение дел у команды. «Ливерпуль» хочет пригласить на пост главного тренера Спаллетти, чей «Наполи» идет на первом месте в чемпионате Италии, опережая миланский «Интер» на 16 очков, пишет Calcio Mercato Web.
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