«Ливерпуль» рассматривает кандидатуру Спаллетти на пост главного тренера

Английский «Ливерпуль» продолжает искать усиление на позицию главного тренера команды. «Мерсисайдцы» изучают возможность приглашения наставника итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти.
«Ливерпуль» в текущем сезоне выступает крайне неудачно. Команда Юргена Клоппа находится на десятом месте в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Отставание от идущего на четвертой строчке «Ньюкасла» составляет уже 12 очков.
Контракт Клоппа с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2026 года. Однако руководство «мерсисайдцев» крайне не устраивает нынешнее положение дел у команды. «Ливерпуль» хочет пригласить на пост главного тренера Спаллетти, чей «Наполи» идет на первом месте в чемпионате Италии, опережая миланский «Интер» на 16 очков, пишет Calcio Mercato Web.