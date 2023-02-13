«Ливерпуль» рассматривает кандидатуру Спаллетти на пост главного тренера

Контракт Клоппа с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2026 года. Однако руководство «мерсисайдцев» крайне не устраивает нынешнее положение дел у команды. «Ливерпуль» хочет пригласить на пост главного тренера Спаллетти, чей «Наполи» идет на первом месте в чемпионате Италии, опережая миланский «Интер» на 16 очков, пишет Calcio Mercato Web.