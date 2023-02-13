В Красноярском крае продлили режим «черного неба»

В Красноярске, Минусинске, Ачинске, Назарове и Лесосибирске продлен режим «черного неба» до утра 14 февраля. Режим был объявлен в этих городах 10 февраля в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Как сообщило «РИА Новости», управление Роспотребнадзора продолжает следить за ситуацией с качеством воздуха в регионе. Такой режим часто объявляют в Красноярском крае, когда в воздушном пространстве региона накапливаются вредные примеси и их рассеивание не представляется возможным в ближайшее время.
Ситуация осложняется оседанием неблагоприятных элементов в верхних слоях почвы. Поэтому специалисты рекомендуют держать окна в домах и квартирах закрытыми, проводить домашнюю уборку, не покидать жилое помещение и пить больше воды.