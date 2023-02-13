В Красноярском крае продлили режим «черного неба»

Как сообщило «РИА Новости», управление Роспотребнадзора продолжает следить за ситуацией с качеством воздуха в регионе. Такой режим часто объявляют в Красноярском крае, когда в воздушном пространстве региона накапливаются вредные примеси и их рассеивание не представляется возможным в ближайшее время.