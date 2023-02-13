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Банк России повысит требования для финорганизаций по объему обязательных резервов

Экономика
Банк России повысит требования для финорганизаций по объему обязательных резервов

Российский финансовый регулятор повышает нормативы обязательных резервов для банков. Обновленная норма начнет действовать с 1 марта 2023 года. Нормативы различаются для рублевых активов и валюты.

Норматив обязательных резервов повышается до 4% в рублях для банков и небанковских кредитных организаций. При этом для всех организаций этот же норматив в иностранной валюте поднимется до 7%.

Новая тенденция ранее появилась на российском рынке кредитования, сообщал INFOX. Доля отказов по ипотеке приблизилась к 50%, что стало максимумом с 2017 года. В начале прошлого года это значение составляло 34%.
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