Банк России повысит требования для финорганизаций по объему обязательных резервов

Российский финансовый регулятор повышает нормативы обязательных резервов для банков. Обновленная норма начнет действовать с 1 марта 2023 года. Нормативы различаются для рублевых активов и валюты.
Норматив обязательных резервов повышается до 4% в рублях для банков и небанковских кредитных организаций. При этом для всех организаций этот же норматив в иностранной валюте поднимется до 7%.
Новая тенденция ранее появилась на российском рынке кредитования, сообщал INFOX. Доля отказов по ипотеке приблизилась к 50%, что стало максимумом с 2017 года. В начале прошлого года это значение составляло 34%.