МИД Австрии призвал выдавать визы попавшим под санкции российским политикам

Австрийские власти не должны отказывать политикам из России в выдаче виз, даже если в отношении их введены ограничительные меры. Такое заявление сделал руководитель внешнеполитического ведомства страны Александер Шалленберг.
Дипломат уточнил, что этот вопрос в настоящий момент породил множество противоречий в западном мире. Однако он уверен, что российским политическим деятелям необходимо разрешить принять участие в заседании ОБСЕ в соответствии с международными нормами.
«Мы должны быть очень бдительными, как Запад, как свободный мир, чтобы не создавалось впечатление, что мы избирательны в применении международного права», — сказал Шалленберг Washington Post.
Ранее сообщалось, что Евросоюз собирается включить в санкционный список четыре банка РФ. Об этом пишет Национальная служба новостей.