Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

МИД Австрии призвал выдавать визы попавшим под санкции российским политикам

Политика
МИД Австрии призвал выдавать визы попавшим под санкции российским политикам

Австрийские власти не должны отказывать политикам из России в выдаче виз, даже если в отношении их введены ограничительные меры. Такое заявление сделал руководитель внешнеполитического ведомства страны Александер Шалленберг.

Дипломат уточнил, что этот вопрос в настоящий момент породил множество противоречий в западном мире. Однако он уверен, что российским политическим деятелям необходимо разрешить принять участие в заседании ОБСЕ в соответствии с международными нормами.

«Мы должны быть очень бдительными, как Запад, как свободный мир, чтобы не создавалось впечатление, что мы избирательны в применении международного права», — сказал Шалленберг Washington Post.

Ранее сообщалось, что Евросоюз собирается включить в санкционный список четыре банка РФ. Об этом пишет Национальная служба новостей.
австрия мид санкции запад
Военкоры ФАН
Лучшие в аду