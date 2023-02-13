Представившийся Максимом мужчина изнасиловал и чуть не задушил жительницу Ленобласти

Жительница Ленобласти обратилась в полицию с заявлением на мужчину, который пытался задушить ее и изнасиловал. Об этом сообщил в понедельник источник ФАН в органах правопорядка.
Речь идет о 18-летней жительнице Тосненского района Ленобласти. Она рассказала, что ночью 12 февраля малознакомый молодой человек, представившийся Максимом, начал душить ее в подъезде дома на Колпинском шоссе, а после совершил насильственные действия сексуального характера.
На место выезжала следственно-оперативная группа. Стражи порядка изъяли следы пальцев рук и следы обуви. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мужчине предъявили обвинение в изнасиловании девочки в 2015 году в столице, сообщало РИАМО.