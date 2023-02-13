В Крыму сожгли захоронение героя СВО

В Крыму женатая пара рассказала о поджоге могилы их сына – героя специальной военной операции.
Как сообщают родители покойного, о поджоге могилы их сына они узнали от знакомых, которые увидели это. Прибыв на место, потерпевшие застали пепелище и обратились в полицию.
Прибывшие на место происшествия полицейские, опросили сторожа. Однако тот заявил, что ничего не видел, а камер на территории нет. Поэтому узнать личность вандалов на данном этапе было невозможно.
Сын потерпевших был добровольцем и погиб в октябре 2022 года. Посмертно он был награжден орденом Мужества.
Ранее, 3 февраля, сообщалось об еще одном поджоге захоронения. В селе Артемовском в Свердловской области также сгорела могила участника СВО. Друзья погибшего, которые приходил на кладбище, заявили, что это поджог.
Сейчас преступников ищут, им предъявлено обвинение по статье 244 УК РФ – «Надругательство».