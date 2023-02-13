Дипломат Гаврилов: США не собираются передавать Украине танки Abrams

США в действительности не собираются поставлять украинским военным танки Abrams, считает глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
По словам дипломата, тяжелые боевые машины американского производства вряд ли появятся на территории Украины.
«Американцы лихо втянули Германию в эту авантюру, обещав поставить Abrams, а теперь фактически заставляют поставлять немцев», — объяснил он.
Ранее сообщалось, что обещанные Украине танки западного производства не окажут серьезного влияния на ход боевых действий, передает RT.