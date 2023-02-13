Пережившие алкоголизм россиянки раскрыли страшные последствия зависимости

Российские женщины, которые пережили и побороли алкоголизм, раскрыли опасные для жизни последствия зависимости.
Девушка по имени Арина сообщила, что впервые попробовала алкоголь в четыре года, а периодически употреблять начала с 12 лет. По ее словам, она теряла контроль над собой, становилась агрессивной, а также пыталась совершить самоубийство.
«Я не могла нормально ходить в туалет, у меня болела голова, я мало ела. Не было мышечного веса, появились бесконечные отеки», — рассказала она в беседе «Лентой.ру».
Другая собеседница издания также сообщила, что начала употреблять спиртное в юном возрасте. Однажды будучи пьяной, она угрожала ножом своему парню. У нее обострилось множество опасных болезней.
Некоторым женщинам, переживавшим алкоголизм, помогла церковь. Кто-то из них нашел спасение в специальных группах. Никто из них больше не желает возвращаться к прежней жизни.