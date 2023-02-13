FT: ожидания Украины по скорому вступлению в ЕС могут обернуться конфликтом с Европой

Журналисты раскрыли правду о назревающем конфликте между украинским государством и Европой. По словам обозревателей, в ЕС растет скрытое недовольство из-за амбиций киевского режима. Ряд европейских стран возмущены соответствующими требованиями, указали авторы материала.