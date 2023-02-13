Аналитики международного делового издания Financial Times предупредили киевский режим, что ожидания Украины по скорому вступлению в Европейский союз могут обернуться весьма плачевными последствиями.
Журналисты раскрыли правду о назревающем конфликте между украинским государством и Европой. По словам обозревателей, в ЕС растет скрытое недовольство из-за амбиций киевского режима. Ряд европейских стран возмущены соответствующими требованиями, указали авторы материала.
«И хотя лидеры Евросоюза воздерживаются от публичных комментариев по поводу стремления Украины к присоединению к ЕС, некоторые правительства в частном порядке жестко критиковали украинских политиков за то, что они ожидают быстрого завершения процесса», — объяснили международные аналитики.
Ранее глава МВД Германии Нэнси Фезер сообщила, что государства, входящие в «Большую семерку» (G7), внедрят новую политику опросов для украинских беженцев. Об этом писала Национальная служба новостей.